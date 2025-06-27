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Путин заявил о готовности России приветствовать возвращение американских компаний

18:09, 27.06.2025
Путин заявил о готовности России приветствовать возвращение американских компаний
Фото: Александр Жолобов, Фонд «Росконгресс», фотохост-агентство ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Минск заявил о готовности Москвы приветствовать возвращение американских компаний на российский рынок.

— Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно подготовить, — цитируют слова российского лидера информационные агентства, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Путин заявил, что власти окажут помощь ресторану «Вкусно — и точка» в случае обсуждения возвращения «Макдоналдса» на российский рынок.

Рената Валеева

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