Путин заявил о готовности России приветствовать возвращение американских компаний

Президент России Владимир Путин в рамках своего рабочего визита в Минск заявил о готовности Москвы приветствовать возвращение американских компаний на российский рынок.

— Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно подготовить, — цитируют слова российского лидера информационные агентства, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Путин заявил, что власти окажут помощь ресторану «Вкусно — и точка» в случае обсуждения возвращения «Макдоналдса» на российский рынок.

Рената Валеева