Путин пообещал поддержку «Вкусно — и точка» в вопросе возвращения «Макдоналдса»

Президент России Владимир Путин заявил, что власти окажут помощь ресторану «Вкусно — и точка» в случае обсуждения возвращения «Макдоналдса» на российский рынок. По его словам, у России есть все необходимые инструменты для решения этого вопроса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент также подчеркнул, что если «Макдоналдс» решит вернуться, Россия не будет создавать для него особые условия.

— Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что — им дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно, — добавил глава государства.

Президент добавил, что власти работают над программой по возвращению иностранных компаний с учетом интересов российских предприятий. Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев пригласил Путина посетить один из ресторанов сети, на что президент ответил, что с удовольствием это сделает.

Напомним, что из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212. Это лишь 13%. Сократили инвестиции 328, или 21%, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина