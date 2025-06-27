В Набережных Челнах открылся визит-центр КАМАЗ

Сегодня в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие визит-центра КАМАЗ — современного многофункционального пространства, призванного стать ключевой точкой для развития промышленного туризма, повышения престижа рабочих и инженерных специальностей, а также новой профориентационной и образовательной площадкой автогиганта.

В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство визит-центра, расположенного на Автозаводском проспекте и занимающего площадь 1,5 тыс. кв. м, стартовало в 2024 году в рамках масштабного проекта «ПроКАМАЗ».

Центр задуман не только как визитная карточка автогиганта, дающая представление о технологиях и продуктах компании, но и как новое цифровое образовательное и профориентационное пространство, территория встреч камазовской молодежи, партнеров и гостей КАМАЗа и автограда.

Выступая на церемонии, Минниханов подчеркнул важность нового визит-центра для продвижения бренда «КАМАЗ» и повышения престижа рабочих профессий.

— Нужно мотивировать наших школьников, чтобы они чаще выбирали точные науки. В прошлом году мы запустили в республике проект «Физматпрорыв». Мы уже видим очень хорошие результаты. В этом году мы запускаем «Физхимпрорыв». Работа с молодежью очень важна, — сказал раис республики.



Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил уверенность, что подобные центры должны появляться на всех крупных предприятиях.

— Считаю, что такие центры должны быть созданы на всех крупных предприятиях. Все это способствует популяризации профессии инженера-конструктора, а также развитию промышленного туризма. Такой центр — это витрина завода. Здесь можно увидеть, как производятся автомобили КАМАЗ, оценить масштабы этого гигантского предприятия, — заявил Сергей Чемезов.

Сегодня в Челнах состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», на котором были подведены итоги деятельности компании за 2024 год.



Рената Валеева