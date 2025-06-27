КАМАЗ подвел итоги 2024 года: рост выручки и производства на фоне санкций

Фото: Реальное время

Сегодня в Набережных Челнах состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», на котором были подведены итоги деятельности компании за 2024 год.



Согласно представленной отчетности, консолидированная выручка Группы организаций «КАМАЗ» за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности достигла 393,6 млрд рублей, показав рост на 6% по сравнению с предыдущим годом (370,3 млрд рублей в 2023 году). Чистая прибыль компании по итогам года составила 731 млн рублей, а показатель EBITDA — 33,610 млрд рублей.

В отчетном периоде было произведено более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники, что на 3% превышает показатель 2023 года (около 53 тыс. единиц). Среди них — 1 596 автобусов и 688 электробусов, 4 368 прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителя, а также 5 742 средне— и малотоннажных автомобиля «Компас». Выпуск тяжелой грузовой автотехники составил 41 677 единиц.



Раис Татарстана подчеркнул, что развитие современного автопрома невозможно без внедрения новейших решений. В прошлом году КАМАЗ продолжил работу по импортозамещению и производству автотехники на санкционно-устойчивой компонентной базе.

Глава республики также упомянул о поддержке руководством страны решения о праздновании в 2026 году на федеральном уровне 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.

— Прошлый год стал особенным для КАМАЗа. Исполнилось 55 лет с начала строительства завода, а в сентябре с главного сборочного конвейера сошел 2,5-миллионный автомобиль. Вся страна гордится достижениями предприятия. Уверен, слаженная работа руководства и коллектива компании при поддержке правительства страны и госкорпорации «Ростех» позволит добиться новых успехов и достижений, — добавил Минниханов.

Рената Валеева