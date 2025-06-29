С прошлого года Казань остается в числе популярных городов для командировок

Количество рабочих поездок в Казань в 2025 году уменьшилось на 2,2%

Фото: Мария Зверева

Казань остается среди самых популярных городов России для командировок. Число рабочих поездок в столицу Татарстана в 2025 году уменьшилось всего на 2,2%. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

В топ российских городов, куда в первой половине 2025 года чаще всего организовывали командировки, также вошли Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Иркутск и Красноярск.

Самое сильное снижение популярности для поездок работников компаний зафиксировали в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Новом Уренгое.

Средний чек на поездку в командировку по России в первой половине 2025 года составил 18 тыс. рублей. За год цена выросла примерно на 500 рублей.

Сотрудников чаще всего заселяли в гостиницы категории «три звезды»: на них пришлось 33,7% заказов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5—4,6 млн гостей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов.

Дарья Сайфиева