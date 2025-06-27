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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +21 градуса

09:04, 27.06.2025
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +21 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, днем локально град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21˚.

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Общество Татарстан

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