Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +21 градуса
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, днем локально град.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21˚.
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