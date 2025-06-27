Музей в Свияжске покажет свою коллекцию изразцов в Белоруссии в 2026 году

Фото: Максим Платонов

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» из Татарстана планирует провести выставку своей коллекции изразцов в Белоруссии в 2026 году. Об этом сообщил директор музея Артем Силкин на XII Форуме регионов России и Белоруссии, пишет ТАСС.

Силкин уточнил, что изразцовая коллекция является одной из ключевых для музея, так как в Свияжске существовало местное производство изразцов.

— Изразец — это такой культурный маркер, который достаточно просто привязывается к определенной территории. И который, кстати, нас еще связывает с Белоруссией, — добавил он, объясняя, что искусство изразцов пришло из Западной Руси.

Кроме того, музей планирует приглашать белорусских художников для участия в арт-резиденциях.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы провели переговоры, чтобы белорусские художники могли приехать в Свияжск. У нас есть гостиница, мы готовы их размещать, — рассказал Силкин.

Он подчеркнул важность межкультурного взаимодействия между Россией и Белоруссией и выразил надежду на успешное сотрудничество с белорусскими коллегами.



Напомним, в Минтранспорте Татарстана сообщили, что путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» стало самым популярным пригородным железнодорожным туром в регионе за период с января по май 2025 года.



Анастасия Фартыгина