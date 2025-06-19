Поездка в Свияжск стала самым популярным железнодорожным туром в Татарстане
В Министерстве транспорта Татарстана сообщили, что путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» стало самым популярным пригородным железнодорожным туром в регионе за период с января по май 2025 года. Об этом написали в пресс-службе.
За первые пять месяцев года составы, курсирующие по данному направлению, совершили 65 рейсов и перевезли около 2,8 тысячи человек.
Этот мультимодальный тур предусматривает поездку из Казани на электропоезде до станции Свияжск с последующей пересадкой на автобус, доставляющий туристов непосредственно на остров. Для гостей разработаны различные программы, тематические мероприятия и обзорные экскурсии.
Помимо Свияжска, высоким спросом среди жителей и гостей Татарстана пользуется железнодорожный тур в Кукмор. За аналогичный период им воспользовались около 650 пассажиров.
Ранее замруководителя исполкома Зеленодольского района — главный архитектор Дамир Шакиров представил три проекта для Свияжска.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.