Ипотеку для участников СВО могут запустить уже в 2026 году

Фото: Максим Платонов

Ипотека для участников специальной военной операции (СВО) может стать доступной в следующем году. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, в интервью РИА «Новости».

Аксаков подчеркнул, что существует поручение президента России о разработке программы ипотечной поддержки для военнослужащих.

— Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет, — сказал он.

По словам депутата, важно, чтобы бюджет позволял субсидировать процентные ставки. Однако он подчеркнул, что программа не сможет стартовать в этом году: «Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также Аксаков добавил, что, скорее всего, программа не будет действовать в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

— Нам важно рассредоточить население по всей стране, а не только в центральных городах, — уточнил он.

В завершение он упомянул, что условия программы, включая процентные ставки, будут зависеть от финансовых возможностей государства.

Накануне стало известно, что власти Новошешминского района Татарстана будут выплачивать по 30 тыс. рублей за каждого ребенка, родившегося в семье участника СВО.



Анастасия Фартыгина