«Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко на два года
Хоккеист пришел в казанскую команду в 2023 году
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко до конца сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Алексей Марченко пришел в казанскую команду в ноябре 2023 года. В прошлом году контракт с ним уже продлевался еще на год.
В прошлом сезоне защитник сыграл в регулярном чемпионате 66 матчей. Он набрал 13 (1+12) очков.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подпишет новый контракт с хоккеистом Алексем Пустозеровым из «Салавата Юлаева».
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