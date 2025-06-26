«Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко на два года

Хоккеист пришел в казанскую команду в 2023 году

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко до конца сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Алексей Марченко пришел в казанскую команду в ноябре 2023 года. В прошлом году контракт с ним уже продлевался еще на год.

В прошлом сезоне защитник сыграл в регулярном чемпионате 66 матчей. Он набрал 13 (1+12) очков.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подпишет новый контракт с хоккеистом Алексем Пустозеровым из «Салавата Юлаева».

Дарья Сайфиева