«Ак Барс» подпишет новый контракт с экс-нападающим «Салавата Юлаева»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Стороны согласовали продление контракта сроком на два года. Официально о новом соглашении будет объявлено в ближайшее время.

Пустозеров перешел в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) хоккеист выступал только за уфимскую команду.

В прошедшем сезоне Пустозеров провел за «Ак Барс» 35 матчей в чемпионате и плей-офф, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «-3».

Зульфат Шафигуллин