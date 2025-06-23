В России предложили снять «табу на миграцию» для улучшения демографии
Сейчас в России проживает около 150 млн человек
Снятие «табу на миграцию» может помочь России улучшить демографическую ситуацию. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
— Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался, — сказал он.
Валерий Федоров отметил, что сейчас Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более сложный период — «зима», то есть дальнейшее ухудшение демографической ситуации.
4 мая президент России Владимир Путин сообщил, что население России с новыми регионами составляет примерно 150 млн человек.
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