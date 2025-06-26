Еврокомиссар призвал Европу создать «армию дронов» для защиты от России

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Евросоюзу потребуется создать «армию беспилотников» из миллионов единиц техники для защиты на случай возможного конфликта с Россией, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Подготовку такой «армии» необходимо начинать уже сейчас, подчеркнул он в интервью Sky News, пишет РБК.

Президент Владимир Путин ранее называл планы нападения на Европу «беспардонной ложью».



— У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу, — сказал он.

Еврокомиссар предупредил, что в случае военного конфликта с Россией европейские страны столкнутся с «проверенной в боях» российской армией. Рассуждая о необходимом количестве дронов, Кубилюс привел в пример Украину, которая планирует произвести более 4 млн беспилотников в 2025 году при протяженности линии фронта в 1 200 км.



Кубилюс также подчеркнул, что на европейском континенте в настоящее время только две армии — российская и украинская — обладают опытом использования миллионов беспилотников.

Венгрия и Словакия не позволили принять 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Рената Валеева