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Источник: «Ак Барс» отказался от подписания Кузнецова

21:05, 23.06.2025
Источник: «Ак Барс» отказался от подписания Кузнецова
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» рассматривал кандидатуру российского хоккеиста Евгения Кузнецова, однако в итоге отказался от подписания контракта из-за его проблем с дисциплиной, выявленных в течение прошедшего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, клуб может вернуться к идее подписания Кузнецова в будущем, но только при наличии гарантий, что проблемы с дисциплиной остались в прошлом.

Подробнее о работе «Ак Барса» на трансферном рынке в межсезонье читайте в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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