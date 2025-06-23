Источник: «Ак Барс» отказался от подписания Кузнецова

Казанский «Ак Барс» рассматривал кандидатуру российского хоккеиста Евгения Кузнецова, однако в итоге отказался от подписания контракта из-за его проблем с дисциплиной, выявленных в течение прошедшего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, клуб может вернуться к идее подписания Кузнецова в будущем, но только при наличии гарантий, что проблемы с дисциплиной остались в прошлом.

Подробнее о работе «Ак Барса» на трансферном рынке в межсезонье читайте в материале «Реального времени».

Рената Валеева