ФСИН: в 2024 году изъято 7 тыс. телефонов при попытке передачи в колонии и СИЗО

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В 2024 году сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России изъяли 7 тысяч мобильных телефонов, которые пытались передать в исправительные учреждения. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков.

— Учитывая, что современные технологии двигаются вперед, будем просто это чаще вскрывать, — сказал он.

Сергей Щербаков также напомнил, что средства мобильной связи и сим-карты в учреждения ФСИН проносят даже адвокаты.

Щербаков привел данные за предыдущие годы, демонстрирующие динамику изъятий: в 2023 году сотрудниками ФСИН при попытке доставки в учреждения было изъято 9,5 тыс. мобильных телефонов. В 2019 году этот показатель составлял 31 тыс., а в 2018 году — 29 тыс. Это свидетельствует о значительном снижении числа попыток передачи запрещенных предметов в последние годы.

Важной мерой в борьбе с незаконной передачей запрещенных предметов стало ужесточение законодательства. В декабре 2023 года Государственная дума РФ значительно увеличила штрафы за передачу средств мобильной связи в колонии и СИЗО. Вместо прежнего штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей теперь установлен штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. За повторное правонарушение была введена уголовная ответственность, предусматривающая наказание от штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей до принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

ФСИН выступила с инициативой по внедрению системы экспресс-свиданий в следственных изоляторах страны.

Рената Валеева