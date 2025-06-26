Новости общества

09:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСИН предлагает ввести экспресс-свидания в СИЗО для оптимизации посещений адвокатами

10:40, 26.06.2025
ФСИН предлагает ввести экспресс-свидания в СИЗО для оптимизации посещений адвокатами
Фото: Олег Тихонов

ФСИН выступила с инициативой по внедрению системы экспресс-свиданий в следственных изоляторах страны. Это позволит решить проблему очередей на посещение адвокатами своих подзащитных. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Сергей Щербаков в интервью ТАСС.

По словам Щербакова, разделение времени до или после обеда на более короткие временные интервалы, например по 1,5 часа, или выделение специальных кабинетов для экспресс-встреч могут увеличить пропускную способность по посещению адвокатов в четыре раза. Это позволит адвокатам более гибко планировать короткие консультации со своими клиентами, находящимися под стражей.

Идея была озвучена замдиректора ФСИН полгода назад на встрече в Совете Федерации с представителями Федеральной палаты адвокатов. Как выяснилось в ходе обсуждений, специалистам адвокатского сообщества 1,5 часа зачастую достаточно для решения до 80% рабочих вопросов с подзащитными.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для реализации инициативы предлагается модифицировать уже действующую на портале госуслуг электронную очередь, которая позволяет записываться на посещение учреждений уголовно-исполнительной системы. В случае положительного решения и поддержки со стороны Министерства цифрового развития экспресс-очередь может быть запущена уже до конца текущего года.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также