ФСИН предлагает ввести экспресс-свидания в СИЗО для оптимизации посещений адвокатами

Фото: Олег Тихонов

ФСИН выступила с инициативой по внедрению системы экспресс-свиданий в следственных изоляторах страны. Это позволит решить проблему очередей на посещение адвокатами своих подзащитных. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Сергей Щербаков в интервью ТАСС.

По словам Щербакова, разделение времени до или после обеда на более короткие временные интервалы, например по 1,5 часа, или выделение специальных кабинетов для экспресс-встреч могут увеличить пропускную способность по посещению адвокатов в четыре раза. Это позволит адвокатам более гибко планировать короткие консультации со своими клиентами, находящимися под стражей.

Идея была озвучена замдиректора ФСИН полгода назад на встрече в Совете Федерации с представителями Федеральной палаты адвокатов. Как выяснилось в ходе обсуждений, специалистам адвокатского сообщества 1,5 часа зачастую достаточно для решения до 80% рабочих вопросов с подзащитными.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для реализации инициативы предлагается модифицировать уже действующую на портале госуслуг электронную очередь, которая позволяет записываться на посещение учреждений уголовно-исполнительной системы. В случае положительного решения и поддержки со стороны Министерства цифрового развития экспресс-очередь может быть запущена уже до конца текущего года.

Рената Валеева