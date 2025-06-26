Генменеджер «Бруклина»: игровой интеллект Демина — ключ к успеху на драфте НБА

Ранее Егор был выбран «Бруклином» в первом раунде под восьмым номером

Исключительный игровой интеллект стал одной из ключевых причин, по которой клуб НБА «Бруклин Нетс» выбрал россиянина Егора Демина на недавнем драфте. Об этом заявил генменеджер «Бруклина» Шон Маркс, пишет ТАСС.

Ранее Демин был выбран «Бруклином» в первом раунде под восьмым номером. Этот выбор стал историческим для российского баскетбола, установив новый рекорд по самой высокой позиции игрока из России на драфте НБА. Предыдущее достижение принадлежало Ярославу Королеву, которого в 2002 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрали 12-м.

— Я думаю, что в первую очередь это был игровой интеллект. Мы смотрели, как он играл, как он владел мячом, взаимодействовал с товарищами по команде. Нам нравилось наблюдать за ним в команде Университета Бригама Янга, а затем у нас было много возможностей увидеть его в Бруклине и встретиться с ним. У него много качеств, — дал комментарий Шон Маркс.

19-летний Егор Демин имеет за плечами опыт выступлений за молодежные команды испанского «Реала». После завершения сезона-2023/24 он принял решение переехать в США и присоединиться к команде Университета Бригама Янга. В своем дебютном сезоне в NCAA за «Бригам Янг» Демин в среднем за игру набирал 10,6 очка, отдавал 5,5 результативной передачи и совершал 3,9 подбора.

Рената Валеева