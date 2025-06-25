ФАС России выдала предупреждение Wildberries из-за принудительного открытия счетов в дочернем банке

Фото: Динар Фатыхов

ФАС России выдала предостережение маркетплейсу Wildberries в связи с намерением обязать продавцов открывать счета в дочернем банке компании. Регулятор расценивает такие действия как возможные признаки нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению ФАС, маркетплейс обновил свою оферту, установив срок с 30 июня 2025 года, после которого регистрация новых продавцов и продолжение работы уже существующих предпринимателей станет возможной только при условии открытия счета в «Вайлдберриз Банке». В случае невыполнения этого требования доступ к личным кабинетам продавцов будет ограничен.

— ФАС России считает, что планируемое поведение компании Вайлдберриз может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции, — подчеркивается в сообщении ведомства. Служба предупредила, что в случае фиксации дальнейших противоправных действий маркетплейс ожидает «меры антимонопольного реагирования».

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В пресс-службе Wildberries & Russ заявили, что компания изучит предостережение ФАС после его поступления. Там также пояснили, что открытие счета в «Вайлдберриз Банке» необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк имеет доступ к информационным базам для более тщательной верификации.

— У продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз Банке счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета, — говорится в заявлении компании. Также отмечается, что для продавцов, уже работающих на маркетплейсе, открытие счета не является обязательным.

Минцифры опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что маркетплейсы будут передавать правоохранительным органам данные обо всех своих пользователях, включая информацию о местоположении.

Рената Валеева