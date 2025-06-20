Правоохранителям не будут передавать данные пользователей маркетплейсов

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что маркетплейсы будут передавать правоохранительным органам данные обо всех своих пользователях, включая информацию о местоположении. Об этом пишет «Интерфакс».

— В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Это не так. Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество, — сообщили там.

Минцифры подчеркнуло, что доступ к данным будет осуществляться только в случае необходимости расследования конкретных преступлений, таких как мошенничество с банковскими картами или невыполнение обязательств продавцом перед покупателем.

— Речь идет только про ускорение предоставления данных и четкого определения структуры их передачи. Правоохранительные органы должны указывать законное основание для получения информации в каждом запросе, — пояснили в Минцифры.

Министерство заверило, что обмен данными будет проводиться с учетом всех необходимых мер для защиты персональной информации, а также прав и законных интересов граждан.

«Вайлдберриз Банк», дочерняя структура маркетплейса Wildberries, в перспективе планирует начать выпуск физических банковских карт для пользователей платформы.

Рената Валеева