Правоохранителям не будут передавать данные пользователей маркетплейсов
Минцифры опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что маркетплейсы будут передавать правоохранительным органам данные обо всех своих пользователях, включая информацию о местоположении. Об этом пишет «Интерфакс».
— В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Это не так. Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество, — сообщили там.
Минцифры подчеркнуло, что доступ к данным будет осуществляться только в случае необходимости расследования конкретных преступлений, таких как мошенничество с банковскими картами или невыполнение обязательств продавцом перед покупателем.
— Речь идет только про ускорение предоставления данных и четкого определения структуры их передачи. Правоохранительные органы должны указывать законное основание для получения информации в каждом запросе, — пояснили в Минцифры.
Министерство заверило, что обмен данными будет проводиться с учетом всех необходимых мер для защиты персональной информации, а также прав и законных интересов граждан.
«Вайлдберриз Банк», дочерняя структура маркетплейса Wildberries, в перспективе планирует начать выпуск физических банковских карт для пользователей платформы.
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