Роналду близок к подписанию нового контракта с клубом «Аль-Наср»

Фото: Максим Платонов

Португальский нападающий Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в скором времени подпишет новый контракт с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо, пишет ТАСС.

По информации Романо, стороны находятся на стадии обсуждения последних деталей нового соглашения, включая срок действия контракта. Обсуждается возможность продления либо на один год с опцией продления, либо сразу на два сезона.

Роналду, которому в настоящее время 40 лет, выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. За свою карьеру он завоевал множество титулов, в том числе пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы и победу в Лиге наций. Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. Недавно он стал первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

Ранее Роналду объявил о своем уходе из саудовского клуба «Аль-Наср» по окончании текущего контракта, истекающего 30 июня.

Рената Валеева