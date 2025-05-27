Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср»

Фото: Олег Тихонов

Португальский нападающий Криштиану Роналду объявил о своем уходе из саудовского клуба «Аль-Наср» по окончании текущего контракта, истекающего 30 июня. Об этом сообщил известный журналист Николо Скира, а позже информация была подтверждена самим футболистом в социальных сетях.

— Эта глава окончена. История? По-прежнему пишется. Спасибо всем, — передает его слова «Российская газета».

Несмотря на впечатляющую статистику в «Аль-Насре» — 93 гола в 105 играх — и звание лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии с 30 мячами в этом сезоне, Роналду решил не продлевать соглашение с клубом, в котором выступал с 2023 года. В понедельник «Аль-Наср» завершил сезон поражением от «Аль-Фатеха» (2:3), в котором Роналду отметился голом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Роналду в один из бразильских клубов, который примет участие в клубном чемпионате мира. Сам спортсмен неоднократно заявлял, что не намерен завершать карьеру.

Рената Валеева