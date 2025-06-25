Объявлен список номинации «Пропущенные шедевры» премии «Ясная Поляна» за 2025 год

Премию получает переводчик, сумма вознаграждения составляет 250 тыс. рублей

Литературная премия «Ясная Поляна» опубликовала список книг в специальной номинации «Пропущенные шедевры» за 2025 год. В нее включают произведения мировой литературы, которые вышли на русском языке уже после смерти автора. Премию получает переводчик, сумма вознаграждения составляет 250 тыс. рублей.

В список вошли восемь книг авторов из Албании, Великобритании, Македонии, Колумбии, США и Чили. Вот полный перечень:

Петре М. Андреевский «Пырей», перевод с македонского Ольги Панькиной, «Центр книги Рудомино», 2025;

Антония Сьюзен Байетт «Дева в саду», перевод с английского Ольги Исаевой, «Иностранка», 2021;

Джон Барт «Торговец дурманом», перевод с английского Алексея Смирнова, «Выргород», 2025;

Роберто Боланьо "2666", перевод с испанского Марины Осиповой, АСТ, 2022;

Габриэль Гарсиа Маркес «Увидимся в августе», перевод с испанского Дарьи Синицыной, АСТ, 2024;

Исмаиль Кадарэ "Генерал мертвой армии", перевод с албанского Василия Тюхина, NoAge, 2024;

Хилари Мантел «Сердце бури», перевод с английского Марины Клеветенко, «Иностранка», 2022;

Сью Таунсенд «Женщина, которая легла в кровать на год», перевод с английского Ласт Милинской, «Фантом Пресс», 2014.

По правилам номинации произведения должны быть опубликованы на русском языке после смерти автора. Переводчики получают награду за возвращение этих книг в культурное поле. В 2023 году премию получила переводчица Ирина Доронина за роман Чинуа Ачебе «Все рушится». В 2024 году лауреатом стал Сергей Кумыш, который перевел книгу Дениса Джонсона «Сны поездов».

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Екатерина Петрова