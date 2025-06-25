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Журавлев остался в «Ак Барсе» на два года: клуб сделал квалификационное предложение

17:58, 25.06.2025

Хоккеист Даниил Журавлев принял квалификационное предложение клуба, подписав новое соглашение с ХК «Ак Барс». Новый контракт рассчитан на два года. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее канадский нападающий Ник Петан покинул казанский «Ак Барс» на правах неограниченно свободного агента.

Рената Валеева

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