Журавлев остался в «Ак Барсе» на два года: клуб сделал квалификационное предложение
Хоккеист Даниил Журавлев принял квалификационное предложение клуба, подписав новое соглашение с ХК «Ак Барс». Новый контракт рассчитан на два года. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Ранее канадский нападающий Ник Петан покинул казанский «Ак Барс» на правах неограниченно свободного агента.
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