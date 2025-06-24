«Ак Барс» официально заявил об уходе канадского форварда Ника Петана

Канадский нападающий Ник Петан покидает казанский «Ак Барс» на правах неограниченно свободного агента. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Ник Петан теперь будет играть за швейцарский клуб «Амбри Пиотта». Контракт с новой командой подписан на два года.



«Амбри Пиотта» находится в небольшой деревне Амбри, где проживает всего около 1 000 человек. Клуб выступает в Швейцарской национальной лиге, но пока не добился успеха, так как ни разу не становился чемпионом страны. В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в регулярном чемпионате и выбыла из плей-офф на первом же этапе.



Анастасия Фартыгина