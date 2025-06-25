Новости экономики

09:10 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 26 июня

17:41, 25.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 26 июня
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Евро вырос на 0,68 рубля, юань — на 0,06 рубля, доллар — на 0,19 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,2 рубля;
  • евро — 91,06 рубля;
  • юань — 10,91 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть652.4
  • Нижнекамскнефтехим84.4
  • Казаньоргсинтез76.9
  • КАМАЗ97.6
  • Нижнекамскшина41.05
  • Таттелеком0.616