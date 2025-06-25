Банк России опубликовал курс валют на четверг, 26 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 26 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Евро вырос на 0,68 рубля, юань — на 0,06 рубля, доллар — на 0,19 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,2 рубля;
- евро — 91,06 рубля;
- юань — 10,91 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.