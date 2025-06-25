В Армении арестован архиепископ: его обвиняют в планировании захвата власти

Фото: Михаил Захаров

Следственный комитет Армении (СК) заявил о предотвращении попытки захвата власти группировкой «Священная борьба», планировавшей, по утверждению ведомства, террористические акты. В ходе масштабной операции были проведены обыски у десятков предполагаемых участников движения, включая архиепископа Баграта Галстаняна, который впоследствии был арестован.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал предотвращенные действия «масштабным и зловещим планом криминального олигархического духовенства». По его словам, правоохранительные органы пресекли попытку дестабилизации обстановки в стране.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

СК утверждает, что «Священная борьба», лидером которой называется архиепископ Галстанян, планировала создание 200-250 ударных групп численностью до 25 человек каждая для проведения серии атак в крупных городах Армении с целью захвата власти. В качестве прикрытия планировался массовый митинг. В состав групп, по данным СК, должны были войти бывшие военнослужащие и сотрудники полиции.

Обыски прошли не только у архиепископа Галстаняна, но и у ряда других лиц, в том числе у членов партии «Дашнакцутюн» и блока «Армения».

Задержание Галстаняна произошло на фоне обострившихся отношений между правительством и Армянской апостольской церковью. Ранее Пашинян резко критиковал католикоса всех армян Гарегина II, что вызвало осуждение со стороны ряда влиятельных лиц, включая российского бизнесмена Самвела Карапетяна, против которого впоследствии было возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти.

Ранее оппозиционная парламентская фракция «Честь имею» в Армении объявила о начале процедуры импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.



Рената Валеева