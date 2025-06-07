Армянская оппозиция инициировала процедуру импичмента премьер-министра Пашиняна

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Оппозиционная парламентская фракция «Честь имею» в Армении объявила о начале процедуры импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в официальном заявлении фракции, пишет ТАСС.

Кандидатом на пост главы правительства предлагается мэр города Масис Давид Амбарцумян.

Для включения инициативы в повестку дня парламента требуется 36 голосов. Фракция «Честь имею», имеющая шесть мест, заявила, что заручилась поддержкой фракции «Армения» (28 мест) при условии сбора еще восьми подписей. Два депутата, покинувшие правящую фракцию «Гражданский договор», заявили о своем отказе голосовать за кандидата, связанного с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для успешного отстранения премьер-министра от должности потребуется 54 голоса депутатов.

Армения является парламентской республикой, где премьер-министр избирается парламентом. Очередные парламентские выборы назначены на 7 июня 2026 года, о чем сообщил спикер парламента Ален Симонян в своем телеграм-канале. Последние парламентские выборы в Армении состоялись в 2021 году.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте, что Армения не подавала формальную заявку на вступление в Евросоюз. 4 апреля Пашинян подписал закон о намерении республики вступить в ЕС, несмотря на отсутствие официального приглашения.



Рената Валеева