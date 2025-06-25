Татарстан попал в число востребованных среди путешественников регионов

Средняя продолжительность поездок составляет чуть больше двух дней

Фото: Динар Фатыхов

Количество путешественников по России за первые пять месяцев 2025-го увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом, следует из данных платформы «Геокурсор» от VK Predict. В числе популярных направлений для отдыха оказался Татарстан (доля — 4%) — он попал в десятку регионов с наибольшим туристическим потоком, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

Также республика в числе регионов, где наблюдается наиболее заметная динамика роста туристического потока — +26%.

Средняя продолжительность поездок составляет чуть больше двух дней. На максимально длительный срок туристы отправлялись в Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области (по 4 суток), Иркутскую и Архангельскую области, Дагестан, Бурятию и Краснодарский край (по 3 суток).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом лето обещает Татарстану насыщенный туристический сезон — Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5—4,6 млн гостей, что почти на 30% больше прошлогодних результатов. В Казани для приезжих предлагают услуги 235 гостиниц и около 3 тысяч ресторанов. Больше всего на отдых в регион любят приезжать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ближайших республик. Подробнее о предстоящем горячем сезоне — в материале «Реального времени».

Денис Петров