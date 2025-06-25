Летная школа в Татарстане первой получила право на использование БПЛА для авиаработ

Фото: Реальное время

Летная школа «Академия 033», расположенная на аэродроме Караишево в Лаишевском районе Татарстана, получила сертификат на выполнение авиационных работ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это делает ее единственной организацией в республике, имеющей право эксплуатировать беспилотники для различных авиационных задач, сообщил «Реальному времени» Авиационный учебный центр.

Среди разрешенных видов работ — воздушное наблюдение, патрулирование трубопроводов и линий электропередач, контроль за дорожным движением, а также мониторинг районов, подверженных наводнениям и стихийным бедствиям. Также доступны аэросъемочные работы и охрана лесов.



— Теперь мы сможем оказывать услуги с применением БПЛА для таких работ, как лесоохрана, патрулирование трасс и мониторинг состояния нефтепроводов и газопроводов. Использование БПЛА значительно уменьшит затраты заказчиков по сравнению с пилотируемой авиацией, — рассказал директор «Академии 033» Марат Нигматуллин.

Он также добавил, что не все виды работ можно выполнять с помощью беспилотников. Главной задачей центра является сравнение эффективности различных подходов и предоставление заказчикам выбора между БПЛА и пилотируемой авиацией. В настоящее время у «Академии 033» в распоряжении пять беспилотников, планируется расширение парка.

Напомним, что Татарстан не попал в лидеры пилотного рейтинга «дронификации» регионов. В топ-5 вошли Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкирия.

Анастасия Фартыгина