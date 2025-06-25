В Казани из-за ДТП на Гвардейской парализовано движение трамваев

Фото: Реальное время

В Казани из-за ДТП на трамвайных путях на улице Гвардейской перекрыто движение в сторону Аделя Кутуя, сообщил корреспондент «Реального времени».

В результате столкновения легковых автомобилей возле остановки «Гвардейская» трамваи не могут продолжать свой путь, стоят на месте. Водителям рекомендуется выбирать объездные маршруты, пока движение не будет восстановлено.

Накануне на улице Декабристов, 152 произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за аварии было приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и №6.



Анастасия Фартыгина