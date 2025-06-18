В Казани из-за ДТП трамваи №1 и №6 временно приостановили движение

В Казани на улице Декабристов, 152 произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Из-за аварии временно остановлено движение трамвайных маршрутов №1 и №6. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, учитывая возникшую ситуацию.

Корреспондент «Реального времени» сообщил, что трамваи стоят у ж/д вокзала и у Московского рынка.