В Татарстане провели первую робот-ассистированную операцию по удалению почки со злокачественной опухолью

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые была выполнена лапароскопическая робот-ассистированная нефрэктомия — операция по удалению почки со злокачественной опухолью с использованием роботизированной системы, сообщили в Минздраве республики.

47-летнему пациенту была поставлена диагностика после компьютерной томографии, которая показала подозрительное образование в левой почке. После обращения в диспансер и дополнительных исследований, включая биопсию, диагноз был подтвержден: злокачественная опухоль.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Команда онкоурологов приняла решение провести малоинвазивную операцию с применением роботической технологии. Операция прошла успешно, без больших разрезов, что позволило минимизировать травмы и обеспечить высокую точность действий. Каждый этап операции контролировался хирургом, управляющим роботизированной системой.

Уже через четыре дня после вмешательства пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, восстановление прошло быстро и без осложнений.

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Анастасия Фартыгина