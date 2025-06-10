«Ростех» запустил робота для автоматической реанимации при остановке сердца

«Ростех» анонсировал запуск в серийное производство автоматизированного комплекса компрессии грудной клетки. Устройство уже внесено в государственный реестр медицинских изделий Росздравнадзора, сообщили в пресс-службе корпорации.

Робот автоматически включается при остановке сердца и настраивает давление и глубину компрессий в зависимости от данных датчиков. Это делает его эффективным помощником для медучреждений в условиях увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний.

— Сердечно-легочная реанимация — это гонка на секунды, где даже малейшее промедление может стоить пациенту жизни. Наше устройство за счет полной автоматизации и адаптации под каждого больного существенно повышает шансы на спасение, — подчеркнули в «Ростехе».

Одним из ключевых преимуществ робота является его способность работать от аккумулятора до 45 минут без перерыва, в то время как человек может эффективно выполнять непрямой массаж сердца только 2—3 минуты. Разработка готова к использованию в медицинских учреждениях.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году количество роботов на предприятиях страны необходимо увеличить в пять раз. На встрече со студентами технических вузов он подчеркнул, что плотность роботизированных систем должна достигнуть 145 единиц на 10 тыс. работников.



Анастасия Фартыгина