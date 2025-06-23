Директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат найдены застреленными
Директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов были найдены застреленными в автомобиле в Узловском районе региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, в момент обнаружения жертвы могли быть живы, однако спасти их не удалось.
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