Директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат найдены застреленными

Директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов были найдены застреленными в автомобиле в Узловском районе региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, в момент обнаружения жертвы могли быть живы, однако спасти их не удалось.

Рената Валеева