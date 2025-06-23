Иран начал военную операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре
Операция получила название «Известие победы»
Иранские Вооруженные силы начали военную операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре, сообщила иранская гостелерадиокомпания. Об этом пишет РИА «Новости».
Операция получила название «Известие победы».
Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.
Система ПВО активирована на базе США Айн-аль-Асад в Ираке на фоне опасений возможной атаки со стороны Ирана, сообщает Reuters.
Сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммед Ас-Судани провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
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