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Иран начал военную операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре

20:03, 23.06.2025

Операция получила название «Известие победы»

Иранские Вооруженные силы начали военную операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре, сообщила иранская гостелерадиокомпания. Об этом пишет РИА «Новости».

Операция получила название «Известие победы».

Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Система ПВО активирована на базе США Айн-аль-Асад в Ираке на фоне опасений возможной атаки со стороны Ирана, сообщает Reuters.

Сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммед Ас-Судани провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Рената Валеева

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