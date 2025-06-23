Президент России и премьер Ирака обсудили подготовку к российско-арабскому саммиту
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммед Ас-Судани провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Основное внимание было уделено операциям Израиля против Ирана и недавним ударам США, которые вызывают обеспокоенность в регионе, сообщают в ТАСС.
- Ас-Судани осудил нарушения воздушного пространства Ирака американскими и израильскими самолетами, заявив: «Эти действия угрожают безопасности нашей страны и региону в целом».
Лидеры также выразили озабоченность по поводу рисков для энергорынков и подчеркнули важность сотрудничества в рамках «ОПЕК+". Они подтвердили свою заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, Путин и Ас-Судани договорились о поддержке проведения первого российско-арабского саммита, запланированного на октябрь 2025 года.
Также сегодня Путин встретился с главой МИД Ирана для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
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