Президент России и премьер Ирака обсудили подготовку к российско-арабскому саммиту

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мохаммед Ас-Судани провели встречу, на которой обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Основное внимание было уделено операциям Израиля против Ирана и недавним ударам США, которые вызывают обеспокоенность в регионе, сообщают в ТАСС.

Ас-Судани осудил нарушения воздушного пространства Ирака американскими и израильскими самолетами, заявив: «Эти действия угрожают безопасности нашей страны и региону в целом».

Лидеры также выразили озабоченность по поводу рисков для энергорынков и подчеркнули важность сотрудничества в рамках «ОПЕК+". Они подтвердили свою заинтересованность в скорейшем прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин и Ас-Судани договорились о поддержке проведения первого российско-арабского саммита, запланированного на октябрь 2025 года.

Также сегодня Путин встретился с главой МИД Ирана для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.



Анастасия Фартыгина