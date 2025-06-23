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Чикунова выиграла дистанцию 100 метров брассом на финале Кубка России по плаванию в Казани

18:57, 23.06.2025
Чикунова выиграла дистанцию 100 метров брассом на финале Кубка России по плаванию в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 100 метров брассом в финальном этапе Кубка России по плаванию, который проходит в Казани. Спортсменка показала результат 1 минута 6,58 секунды, пишет ТАСС.

Второе место заняла Екатерина Ерешко, а третье — Софья Ануфриева.

20-летняя Евгения Чикунова является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. В ее активе также две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Финал Кубка России завершится 26 июня.

В апреле Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

Рената Валеева

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