На «Радиостанции Судного дня» прозвучали четыре слова
В эфире загадочной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала необычная последовательность из четырех слов. Об этом пишет RT.
Были переданы слова: «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка».
13 июня станция «Судного дня» передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану.
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