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На «Радиостанции Судного дня» прозвучали четыре слова

17:52, 23.06.2025

В эфире загадочной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала необычная последовательность из четырех слов. Об этом пишет RT.

Были переданы слова: «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка».

13 июня станция «Судного дня» передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану.

Рената Валеева

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