Радиостанция «Судного дня» передала сообщение незадолго до атаки Израиля на Иран

Радиостанция УВБ-76 (станция «Судного дня») передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану, сообщается в телеграм-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее активность.

Согласно публикации, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире позвучало сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.



УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой». Она также считается станцией «Судного дня».

Елизавета Пуншева