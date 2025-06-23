Вучич: Сербия вернет срочную службу

Президент Сербии Александар Вучич объявил о беспрецедентных мерах по усилению обороноспособности страны. В рамках масштабной программы модернизации сербская армия получит новые вооружения, перейдет на современные цифровые платформы и восстановит обязательную военную службу, пишет ТАСС.

Вучич заявил, что сербские вооруженные силы теперь способны оказать «несоразмерно более мощный, а в ряде случаев и абсолютно сдерживающий» отпор даже самому сильному агрессору. По его словам, анализ текущего потенциала армии показал значительное усиление обороноспособности по сравнению с 1999 годом.

Ключевым элементом программы станет создание цифровой военной платформы, которая в режиме реального времени будет передавать информацию с поля боя в командные пункты. Проект, рассчитанный на 4-5 лет, будет реализован с участием ведущих мировых технологических компаний. Впервые уровень укомплектованности сербских спецподразделений превысит 85%, а число добровольцев значительно выросло.

Серьезным шагом станет возвращение обязательной военной службы.

— Мы будем возвращать регулярную срочную службу, но одновременно усиливать профессионализм наших военных и эффективность подразделений, — пояснил Вучич.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кульминацией демонстрации усилий станет грандиозный военный парад 19 или 20 сентября, приуроченный ко Дню сербского единства и национального флага. В нем примут участие не менее 10 тыс. военнослужащих, которые продемонстрируют как новейшие образцы закупленного, так и собственного производства вооружения.

— Многие государства даже не могут вывести на парад такое количество военных, — подчеркнул Вучич.

Президент объяснил необходимость масштабной модернизации изменением геополитической ситуации, где «право, справедливость и международные гарантии больше не работают». Он заверил, что приоритетом остается защита гражданского населения и сохранение суверенитета Сербии.

Ранее Вучич объявил о полной и неопределенной приостановке экспорта боеприпасов из страны.

Рената Валеева