Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич объявил о полной и неопределенной приостановке экспорта боеприпасов из страны. Это решение, по словам Вучича, принято в интересах укрепления обороноспособности Сербии и обеспечения потребностей ее армии. Об этом пишет «Парламентская газета».

— Сейчас мы не вывозим ничего, мы остановили все, — цитирует Вучича местное издание «Политика». Он подчеркнул, что дальнейший экспорт боеприпасов будет возможен только после принятия специальных решений, отметив, что прежняя система разрешений, когда экспорт одобрялся двумя министрами, отменяется.

Вучич признал, что остановка экспорта ударит по экономике, так как от него зависит благополучие 50 000 сотрудников сербских оборонных предприятий, а вместе с их семьями — около 150 000 человек. Президент заверил, что будет работать над поиском новых рынков сбыта для поддержания занятости в этом секторе.

Данное заявление последовало после вопросов о поставках сербских боеприпасов Израилю, что противоречит заявленному военному нейтралитету Сербии. На аналогичную критику в адрес России относительно поставок оружия Ирану Владимир Путин ответил, подчеркнув необходимость обеспечения занятости российских предприятий оборонной промышленности и поиска новых рынков сбыта. «Я не могу оставить их без хлеба», — заявил Путин.

Ранее Вучич заявил, что страна не будет участвовать в сделках по поставкам оружия, если существует вероятность его передачи Киеву.

Рената Валеева