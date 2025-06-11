Очередной пакет санкций против России примут на следующей неделе

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Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Евросоюз может утвердить 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе. На пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он заявил: «Мы ускорим работу над следующим пакетом санкций. Я благодарен, что Европейская комиссия представила предложения, и если все пойдет по плану, он будет принят скоро», сообщает ТАСС.

Мерц также подчеркнул, что «Россия представляет угрозу безопасности по обе стороны Атлантики».

Новый пакет санкций, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет включать запрет на использование поврежденных «Северных потоков», а также добавление в черный список банков и танкеров. Кроме того, страны ЕС не смогут закупать российскую нефть, и планируется снизить потолок цен на нее.

Фон дер Ляйен также сообщила о новых экспортных ограничениях для 22 компаний из России, Белоруссии и Китая, направленных на снижение эффективности обхода санкций. Однако в 18-й пакет не вошли ограничения против российской атомной промышленности.

Теперь предложения должны быть одобрены сначала послами стран ЕС, а затем главами их министерств иностранных дел. Еврокомиссия надеется завершить этот процесс до саммитов ЕС и НАТО в конце июня. Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ведутся переговоры с США о возможных новых антироссийских санкциях.

Анастасия Фартыгина