В Росреестре Татарстана подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года

Сотрудниками выписано около 4 000 предостережений, выявлено несколько десятков свалок

Расширенное заседание коллегии Управления Росреестра по Республике Татарстан прошло с участием заместителя министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаза Киямова. В ходе мероприятия представили ключевые показатели работы за первое полугодие 2025 года и наградили сотрудников.

Инспекторы Росреестра за отчетный период провели 4 300 обследований на общей площади свыше 170 тысяч гектаров.

С помощью беспилотных летательных аппаратов сделана аэрофотосъемка 23 кадастровых кварталов в четырех районах республики — Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском. Общая площадь обследованных с помощью беспилотников территорий составила более 2 тысяч гектаров, что позволило проверить 6 тысяч земельных участков.

Результаты проверок показали необходимость принятия мер по устранению нарушений. Вынесено 14 предписаний об устранении нарушений и около 4 тысяч предостережений о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Особое внимание уделялось обследованию сельскохозяйственных земель. В ходе проверок выявлено 95 карьеров и 29 свалок твердых бытовых отходов. Благодаря тесному взаимодействию с Россельхознадзором РТ порядка 4 тысяч гектаров земель были приведены в соответствие с требованиями и возвращены в сельскохозяйственный оборот. В текущем году планируется проверить 735 пунктов геодезической сети.

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Дмитрий Зайцев