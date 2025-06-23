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В Казани ограничат движение транспорта из-за проведения чемпионата России по велоспорту

12:51, 23.06.2025

Часть центральных улиц будет перекрыта 28 и 29 июня

В Казани ограничат движение транспорта из-за проведения чемпионата России по велоспорту
Фото: Максим Платонов

В Казани 28 и 29 июня ограничат движение по центральным улицам. Это связано с проведением чемпионата России по велоспорту на шоссе. Об этом на оперативном совещании в исполкоме города сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

— В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей. При этом на время чемпионата будет временно ограничено движение по центральным улицам, — отметил он.

Мэр Казани Ильсур Метшин извинился перед жителями города за временные неудобства:

— Поедут они быстро, поэтому быстро освободят перекрытые участки. А для нас это возможность посмотреть с улиц, балконов, площадок на это событие. Это в любом случае украшение города.

Елизавета Пуншева

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