В Казани ограничат движение транспорта из-за проведения чемпионата России по велоспорту

Часть центральных улиц будет перекрыта 28 и 29 июня

Фото: Максим Платонов

В Казани 28 и 29 июня ограничат движение по центральным улицам. Это связано с проведением чемпионата России по велоспорту на шоссе. Об этом на оперативном совещании в исполкоме города сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

— В Казани маршрут гонок стартует из центральной части города и пройдет мимо главных достопримечательностей. При этом на время чемпионата будет временно ограничено движение по центральным улицам, — отметил он.

Мэр Казани Ильсур Метшин извинился перед жителями города за временные неудобства:

— Поедут они быстро, поэтому быстро освободят перекрытые участки. А для нас это возможность посмотреть с улиц, балконов, площадок на это событие. Это в любом случае украшение города.

Елизавета Пуншева