Выборы раиса Татарстана будут организовывать около 22 тыс. человек

Единый день голосования назначен на 14 сентября

Фото: Динар Фатыхов

В организации предстоящих выборов раиса Татарстана задействуют около 22 тыс. человек. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане планируют открыть 2 752 участковые избирательные комиссии, а также организовать 42 участка в местах временного пребывания избирателей.



— Мы высоко ценим вклад каждого, кто участвует в этой работе, и делаем все необходимое, чтобы участки были готовы, а члены комиссий — обучены и обеспечены всем необходимым, — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, в апреле раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, уточняющий требования к кандидатам, претендующим на пост раиса республики. Теперь на эту должность смогут выдвигаться только граждане России, постоянно проживающие на территории страны.



Единый день голосования 14 сентября утвердил Госсовет республики 11 июня на своем десятом заседании.

Дарья Сайфиева