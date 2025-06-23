В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Штрафы для продавцов могут составить до 2 млн рублей

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» собираются внести в Госдуму пакет законопроектов о запрете оптовой и розничной торговли никотинсодержащей продукцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

За реализацию вейпов и электронных сигарет предлагается взимать штрафы от 25 до 30 тыс. рублей. Для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Штрафы за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним могут составить до 2 млн рублей.

Лидер думской партии Сергей Миронов отметил, что в 2023 году в России уже приняли закон, запрещающий выставлять такую продукцию в открытых витринах и продавать с помощью доставок через электронные сервисы, но многие продавцы игнорируют его.

По экспертной оценке, в нашей стране ими (сервисами) пользуются около 4 миллионов человек. Немало среди них и подростков. Им нравится, что они курят, а табаком не пахнет. Если же их ловят взрослые, то подростки быстро прячут электронные сигареты в карман, и как будто бы не при делах, — объяснил чиновник.

Реальное время / realnoevremya.ru





Учителей также необходимо наделить полномочиями изымать у школьников сигареты и любую никотинсодержащую продукцию, уточнил Сергей Миронов. Он напомнил, что в июне депутаты думской фракции уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

7 мая в Казани Вахитовский районный суд удовлетворил иск Управления по защите прав граждан и запретил дистанционную продажу табачной продукции. Это решение стало результатом мониторинга интернет-пространства, в ходе которого был обнаружен сайт, предлагающий доставку табачных изделий.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 февраля подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.





Дарья Сайфиева