Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по социально-экономическому развитию

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по социально-экономическому положению по итогам 2024 года. Республика набрала 86,84 балла, что выше, чем в прошлом году — 82,97. Татарстан уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

Рейтинг составлен РИА «Рейтинг» и основывается на анализе ключевых показателей развития регионов. Эксперты оценивали экономическое развитие, состояние бюджета и социальные показатели. В результате Татарстан уверенно вошел в пятерку лучших регионов, обойдя Московскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

На последнем месте в рейтинге оказалась Республика Тыва. Ямало-Ненецкий автономный округ также остался в десятке лидеров, но опустился с седьмого на девятое место.

Накануне Рустам Минниханов встретился с Владиславом Ховалыгом, главой Республики Тыва. На встрече обсуждалось развитие взаимодействия между регионами, которое вызывает интерес у татарстанских предприятий. В ходе встречи был подписан План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительствами Татарстана и Тывы на 2026—2028 годы.



Напомним, что Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Презентация результатов традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.



Анастасия Фартыгина