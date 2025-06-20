«Вы не просто на пьедестале»: Татарстан сохранил позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Республика седьмой год подряд заняла второе место

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Презентация результатов традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.

Второе место заняла Нижегородская область. На первой строчке осталась Москва. Третье место заняли Башкирия и Московская область.

— Вы не просто на пьедестале. На вас, главах регионов, большая миссия — щедро делиться практиками, которые вы нарабатываете большим трудом, на благо развития нашей большой России, — отметили организаторы рейтинга.

Рейтинг был запущен нынешним министром обороны России Андреем Белоусовым в 2014 году и составляется Агентством стратегических инициатив уже 12 лет. Татарстан седьмой год подряд удерживает вторую строчку. В этом году национальный рейтинг рассчитывается по 110 показателям в восьми направлениях:

Недвижимость. Инженерные сети. Защита бизнеса. Меры поддержки бизнеса. Экспортная деятельность. Инфраструктура и технологии. Кадровые и трудовые ресурсы. Развитие рынка и конкуренции.

Если говорить о конкретных направлениях, Татарстан занял пятое место в блоке «Недвижимость» и четвертое в «Инженерных сетях и коммуникациях». Третье место у республики в направлении «Кадры и трудовые ресурсы». Первое место по «Поддержке бизнеса».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Результаты рейтинга прокомментировали в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Инвестиции в основной капитал Республики Татарстан за I квартал 2025 года достигли 357,6 млрд рублей, что составляет 138,4% к уровню первого квартала 2024 года в сопоставимых ценах. Объем инвестиций в основной капитал РТ (за исключением бюджетных средств) составил 339,0 млрд рублей, или 152,1% к I кв. 2024 года.

Также Татарстан стал четвертыми среди субъектов России, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве. Республику обогнали Москва, Нижегородская и Сахалинская области.

скриншот трансляции

Дарья Пинегина