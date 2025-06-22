В Татарстане полмиллиарда рублей направят на ремонт участка трассы М-7
Работы планируют завершить летом 2027 года
В Татарстане направят 509,8 млн рублей на обновление слоев износа трассы М-7. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Срок исполнения договора — 30 августа 2027 года.
В рамках дорожных работ планируется обновить участок трассы км 1011 + 000 — км 1026 + 000. Первый этап строительства начнется в 2026 году и будет стоить 110 млн рублей. На второй этап замены дорожного покрытия потратят почти 400 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на М-7 к августу 2025 года завершат реконструкцию участка трассы от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.
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