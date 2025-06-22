Экстренное заседание Совбеза ООН пройдет сегодня

Заседание Совбеза собирают в связи с ударами США по Ирану

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН пройдет сегодня в связи с ударами США по Ирану. Об этом сообщило представительство России при ООН в своем телеграм-канале.

Заседание начнется в 22.00 по московскому времени (15.00 по Нью-Йорку).

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские военные силы нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Позже стало известно, что администрация американского лидера готовится к возможному ответному удару Ирана, который может последовать в течение 48 часов.

Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.



Дарья Сайфиева